Nederland importeert minder uit China, vooral minder computers

De Nederlandse import uit China neemt af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komen er vooral minder computers en telefoons deze kant op. Van losse chips neemt de importwaarde wel toe.

Van januari tot en met juli voerde Nederland voor bijna 70 miljard euro aan goederen in uit China. Dat was bijna 5 miljard euro minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vorig jaar ging de importwaarde van goederen uit China juist nog duidelijk omhoog. Volgens het statistiekbureau was dat toen voor een belangrijk deel een gevolg van prijsstijgingen.

Tot niet zo lang geleden nam het belang van China als land om uit te importeren nog telkens toe. Het aandeel van China in de totale goederenimport kwam in 2020 zelfs voor het eerst boven de 10 procent uit, wanneer de doorvoer van producten via Nederland naar andere landen niet wordt meegeteld. Maar in 2022 was dit aandeel al weer gedaald naar 9 procent.

De Europese Unie als geheel importeerde in de eerste zeven maanden van dit jaar eveneens minder uit China. Dat komt vooral omdat Duitsland, waar de industrie door een moeilijke periode gaat, minder Chinese producten inkoopt. Duitsland was binnen de EU vorig jaar, bezien over de eerste zeven maanden, nog de grootste importeur van goederen uit China. Dit jaar is Nederland dat, ondanks de genoemde importafname.

De Nederlandse uitvoer van goederen naar China neemt dit jaar wel toe, komt naar voren uit de beschikbare gegevens tot en met juli. Volgens het CBS gaat het bij elkaar opgeteld om 11,8 miljard euro, oftewel 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit betreft vooral machines, geneesmiddelen en medicinale en farmaceutische producten.

