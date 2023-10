Ook Triodos Bank verhoogt spaarrentes

Triodos Bank verhoogt op 1 november de spaarrentes voor particuliere en zakelijke klanten, maakt de bank bekend. Hoeveel hoger de rente voor klanten wordt, hangt af van hoeveel geld zij op hun bankrekening hebben staan.

Voor bijvoorbeeld klanten met een bedrag tot 25.000 euro verhoogt de op duurzaamheid gerichte bank de rente van 1,5 naar 1,7 procent. Mensen en bedrijven die tot 100.000 euro op hun rekening hebben staan, krijgen vanaf volgende week 1,5 procent rente.

Afgelopen weken hebben vrijwel alle banken hun spaarrentes verhoogd. Daarmee reageerden ze op de renteverhoging die de Europese Centrale Bank (ECB) in september doorvoerde. Vorige week meldde de vergelijkingssite Geld.nl dat de spaarrentes in Nederland zijn gestegen tot het hoogste niveau in ruim tien jaar, met een gemiddelde rente van 2,24 procent.

Kleinere en buitenlandse banken geven hun klanten in Nederland vaak een hogere spaarrente dan onder meer Triodos. Banken die een lagere rente bieden dan de verhogingen van de ECB kunnen meer marge pakken op spaargeld. De rente die banken krijgen als ze geld bij de centrale bank stallen is namelijk wel flink gestegen. ECB-president Christine Lagarde zei hierover in televisieprogramma Buitenhof dat mensen kunnen kiezen voor een andere bank als ze het er niet mee eens zijn dat hun bank niet zoveel spaarrente biedt. Minister Sigrid Kaag van Financiƫn riep de grote Nederlandse banken eerder al op om hun spaarrentes verder te verhogen.