Russische centrale bank voert rente weer fors op om hoge inflatie

De Russische centrale bank heeft de rente verder verhoogd om de hoge inflatie in het land tegen te gaan. De afgelopen maanden stegen de prijzen in Rusland veel harder dan beleidsmakers willen. Dat komt mede door de forse uitgaven van het Kremlin aan de oorlog in Oekraïne. Diezelfde oorlog zorgt ook voor personeelstekorten die de prijzen de hoogte in duwen.

Het belangrijkste rentetarief in Rusland steeg van 13 naar 15 procent, veel sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht. Het besluit brengt de leenkosten in Rusland naar het hoogste niveau sinds april 2022 en dreigt de economie in een recessie te doen belanden. Maar het stabiliseren van de roebel om meer grip op de inflatie te krijgen, is voor Rusland een topprioriteit geworden in een tijd waarin Vladimir Poetin zich voorbereidt op de presidentsverkiezingen volgend jaar.

Intussen gaat de oorlog tegen Oekraïne al zijn 21e maand in, terwijl de Russische inflatie volgens de meeste recente gegevens 6 procent bedraagt. De roebel kelderde eerder dit jaar flink. Ondanks dat de munt de laatste tijd weer wat opkrabbelt, is de roebel afgezet tegen de Amerikaanse dollar nog altijd ongeveer een vijfde minder waard dan begin dit jaar. Dat was voor de Russische bank al aanleiding tot meerdere forse renteverhogingen. Door lenen duurder te maken, probeert de centrale bank de vraag in de economie af te remmen en dat zou de inflatie omlaag moeten brengen.