VEH wil regionale afspraken over bouw betaalbare woningen

Koopwoningen dreigen door de plannen van het demissionaire kabinet voor starters veel te duur te worden, zegt Vereniging Eigen Huis (VEH). De vereniging wil dat er regionale afspraken worden gemaakt om meer betaalbare woningen te bouwen.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) maakte deze week bekend dat de betaalbaarheidsgrens voor nieuwbouwwoningen volgend jaar met 10 procent stijgt tot 390.000 euro. Vereniging Eigen Huis vindt die grens veel te hoog, omdat de inkomens dit jaar slechts met gemiddeld 5,8 procent stijgen. Starters en mensen met modale inkomens “zoals leraren, verpleegkundigen en hulpverleners” hebben straks geen enkel perspectief meer op een betaalbare nieuwbouwwoning, vindt de vereniging.

De hoogte van de betaalbaarheidsgrens is belangrijk omdat de minister wil dat tot 2030 ten minste twee derde van de 900.000 nieuwe huizen in de categorie ‘betaalbaar’ valt. Maar voor veel huizenzoekers met gemiddelde inkomens is een nieuwbouwwoning van 390.000 euro veel te duur, stelt VEH. “Om een dergelijk huis te kunnen kopen is een gezamenlijk inkomen nodig van minstens 83.000 euro, dat is ruim twee keer een modaal inkomen van 40.000 euro.”

Dit jaar ligt de betaalbaarheidsgrens van een nieuwbouwwoning nog op 355.000 euro. De vereniging is van mening dat deze grens in 2024 onveranderd moet blijven en dat de inkomensontwikkeling voortaan de norm wordt voor toekomstige aanpassingen van de betaalbaarheidsgrens.