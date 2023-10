Economen JPMorgan: economie Israël kan dit kwartaal stevig krimpen

De Israëlische economie zou in de laatste drie maanden van het jaar stevig kunnen krimpen, nu de oorlog met Hamas lijkt te escaleren. Dat hebben economen van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase becijferd.

Ze spreken van een krimp van 11 procent, daarbij uitgaande van de in de Verenigde Staten veel gebruikte geannualiseerde meetmethode. Daarbij drukken ze de krimp uit alsof die een heel jaar lang in hetzelfde tempo aanhoudt. Omgerekend naar hoe wij hier in Nederland ontwikkelingen van de economie bijhouden komt dat neer op een kwartaalkrimp van bijna 3 procent.

Zelf zeggen de deskundigen dat ze eerder nog “te optimistisch” waren bij het inschatten van de economische impact van de oorlog. Hun nieuwe inschattingen zijn enkele dagen terug gemaakt, nog voordat Israël aankondigde zijn grondoperaties in de Gazastrook uit te breiden en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu waarschuwde voor een “lange en moeilijke” strijd.

De economen benadrukken wel dat “het meten van de impact van de oorlog op de Israëlische economie moeilijk blijft”. Dat komt onder meer door de nog steeds zeer grote onzekerheid over de omvang en duur van het conflict. Ook hebben de kenners naar eigen zeggen niet alle benodigde gegevens beschikbaar.

Voorlopig blijft hun raming staan dat de economie van Israël dit jaar over de gehele linie met 2,5 procent zal groeien en volgend jaar met 2 procent. Die laatste cijfers wijken niet veel af van wat de Israëlische centrale bank onlangs heeft gezegd. Die gaat voor dit jaar momenteel uit van 2,3 procent groei.

De kenners bij JPMorgan trekken ook een vergelijking met eerdere oorlogen van Israël. Zo was er in 2014 een groot conflict in de Gazastrook en in 2006 was er een oorlog met de in Libanon gevestigde Hezbollah. Destijds was er volgens de economen “nauwelijks invloed” op de economische activiteit in het land. Maar “de huidige oorlog heeft een veel grotere impact gehad op de binnenlandse veiligheid en het vertrouwen”, waarschuwen de deskundigen ook.

Israëlische aandelen gingen de afgelopen tijd al in de uitverkoop door de onzekerheid over de oorlog. De belangrijkste aandelenindex van de beurs in Tel Aviv is sinds de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober met zo’n 11 procent gezakt. Intussen is de waarde van de Israëlische sjekel gedaald naar het zwakste niveau sinds 2012. Internationaal bestaat daarnaast de vrees dat de oorlog de olieprijzen verder kan opdrijven.