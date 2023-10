ACM doet onderzoek naar achterblijvende spaarrentes

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat een onderzoek doen naar de ontwikkeling van spaarrentes en de concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt, maakte de concurrentiewaakhond bekend. Spaarders profiteren tot dusver maar beperkt van de hogere rente.

“Consumenten die geld opzij zetten, hebben baat bij zo hoog mogelijke spaarrentes. Voldoende concurrentie tussen banken draagt daar aan bij”, aldus de ACM. De toezichthouder verwacht voor de zomer van 2024 de uitkomst van het onderzoek bekend te maken.

Het ministerie van Financiƫn had de ACM gevraagd of er aanleiding is om onderzoek te doen naar de spaarmarkt en de bij de rente van de Europese Centrale Bank (ECB) achterblijvende spaarrentes in Nederland.

“Er zijn aanwijzingen dat Nederlandse consumenten slechts in beperkte mate profiteren van de gestegen rente op de Europese markt. De ACM ziet dat er (buitenlandse) aanbieders zijn die op het eerste gezicht hogere rentes aanbieden aan Nederlandse spaarders dan de grootbanken”, stelt de toezichthouder vast.