CBS: aardappeloogst even hoog als vorig jaar ondanks slecht weer

De verwachte uien- en aardappeloogst is dit jaar vergelijkbaar met vorig jaar, ondanks een zeer natte en vervolgens erg droge periode in het voorjaar. De suikerbietenoogst zal wel lager uitvallen, staat in de voorlopige oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bruto-opbrengst per hectare van zogeheten zaaiuien wordt dit jaar 7,4 procent lager geschat dan vorig jaar. Maar door een grotere teeltoppervlakte is de totale verwachte oogst van zaaiuien alsnog vergelijkbaar met vorig jaar. Volgens het CBS zal 1,2 miljoen ton zaaiuien worden geoogst.

Het aantal geoogste aardappelen per hectare zal nagenoeg onveranderd blijven vergeleken met vorig jaar. Boeren zullen 3,6 miljoen ton consumptieaardappelen oogsten. De werkelijke omvang van de oogst wordt pas bekend als het oogstjaar is afgelopen. “Door weersomstandigheden is er dit jaar later gepoot en is er een hogere ziektedruk in de aardappelen ontstaan waardoor de misoogst groter kan zijn dan vorig jaar”, schrijft het statistiekbureau.

De suikerbietenoogst valt bijna 5 procent lager uit dan vorig jaar. Toen was de opbrengst van suikerbieten evenwel hoger dan in de voorgaande jaren. Het areaal suikerbieten is vergelijkbaar met vorig jaar.