Facebook en Instagram komen met abonnementsvorm zonder reclame

Socialemediaplatforms Facebook en Instagram zijn vanaf november in Europa beschikbaar zonder advertenties. Wie dat wil, moet wel een bedrag van 9,99 of 12,99 euro per maand betalen. De webversie is het goedkoopst, de smartphonegebruiker is iets duurder uit.

Moederbedrijf Meta Platforms zegt met de abonnementsvorm tegemoet te willen komen aan eisen van het Europese Hof van Justitie. Brussel is al langere tijd kritisch op de manier waarop het Amerikaanse concern omgaat met privacygevoelige informatie en stelde een betaalde versie voor. Op die manier zouden gebruikers kunnen kiezen voor een versie waarbij hun gegevens veiliger zijn. Meta zegt de data van betalende gebruikers niet te gebruiken voor advertenties.

De gratis variant met advertenties blijft voorlopig gewoon beschikbaar. Meta blijft zelf de voorkeur geven aan die variant. “Wij geloven in een gratis internet gedreven door advertenties en zullen mensen gratis toegang blijven bieden tot onze gepersonaliseerde producten en diensten”, staat in een toelichting.

De abonnementsvorm komt in Europa beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Meta zegt te blijven zoeken naar een verantwoorde variant mét advertenties voor jongere mensen.

Meta heeft van Europese toezichthouders al voor miljarden euro’s aan boetes gekregen om de verwerking van gebruikersgegevens. De hoogste tot nu toe is die van afgelopen juli met een hoogte van 1,2 miljard euro, om het doorsturen van data naar de Verenigde Staten zonder voldoende privacywaarborgen. Meta heeft vanwege de relatief strenge privacyregels al meerdere keren gedreigd uit Europa te vertrekken.