McDonald’s blijft meer verdienen aan duurdere hamburgers

Fastfoodketen McDonald’s blijft veel hamburgers en andere producten verkopen, ondanks de forse prijsverhogingen van het afgelopen jaar. De omzet en de winst stegen de afgelopen maanden onverwacht hard door, nadat het Amerikaanse bedrijf deze zomer nog had gewaarschuwd voor een vertraging van de groei. De economische tegenwind is nog niet zo sterk dat McDonald’s daar al veel last van heeft.

McDonald’s nam eerder dit jaar middels een reorganisatie afscheid van honderden medewerkers, wat een eenmalige kostenstijging van zo’n 25 miljoen euro opleverde. Uiteindelijk bespaart het bedrijf hierdoor juist geld. Verder profiteerde McDonald’s van succesvolle reclamecampagnes en het thuisbezorgen van meer bestellingen.

De totale omzet steeg het afgelopen kwartaal met 11 procent, wat wel minder is dan de 14 procent van de drie maanden daarvoor. De inkomsten bedroegen nu omgerekend 6,3 miljard euro. Als alleen wordt gekeken naar de restaurants die al langer dan een jaar open zijn, was de omzetstijging 9 procent. McDonald’s hield 2,2 miljard euro aan winst over, wat een groei van 14 procent betekende zonder wisselkoerseffecten mee te rekenen.