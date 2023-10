BP voelt zwakkere resultaten uit handel in gas

Olie- en gasconcern BP heeft in het derde kwartaal te maken gehad met mindere resultaten uit de handel in gas. Een jaar eerder, toen de prijzen voor aardgas in Europa erg hard stegen, boekte deze divisie nog een zeer forse winst.

De onderliggende winst, die volgens het bedrijf het beste de prestaties weergeeft, kwam uit op 3,3 miljard dollar. Dat is veel minder dan de 8,2 miljard dollar winst die BP vorig jaar boekte. Wel verbeterde het resultaat ten opzichte van het tweede kwartaal.

Ondanks dat de winsten van grote olie- en gasbedrijven zijn gedaald vergeleken met de recordniveaus van vorig jaar, blijven de inkomsten op peil. Dat komt voor een groot deel door de productiebeperkingen die oliekartel OPEC samen met landen als Rusland en Kazachstan heeft afgesproken. Door het aanbod van olie niet te groot te maken dalen de prijzen niet te hard.

BP spreekt bij zijn kwartaalbericht dan ook van sterke resultaten van de divisie die in olie handelt. Ook verbeterden de marges op geraffineerde producten zoals benzine of kerosine. Daarnaast pompte het bedrijf meer gas en olie op dan in het voorgaande kwartaal. Beleggers vonden de resultaten echter tegenvallen. Op de beurs in Londen daalde BP ruim 5 procent.