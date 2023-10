CBS: export van Nederland naar Rusland bijna gehalveerd

De export vanuit Nederland naar Rusland is vorig jaar bijna gehalveerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar verdiende Nederland 1,7 miljard euro aan de uitvoer naar Rusland, 42 procent minder dan het jaar daarvoor.

De halvering is het gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022. Nederland en veel andere landen reageerden daarop door sancties op te leggen aan Rusland, zoals import- en exportbeperkingen. Het gaat bijvoorbeeld om machines, auto’s, jachten, juwelen en kleding. Ook besloten veel bedrijven om Rusland de rug toe te keren. Vooral voertuigen voor op de weg, machines en onderdelen daarvoor, geneesmiddelen en bloemen en planten gingen vorig jaar minder vaak van Nederland naar Rusland.

De export van diensten naar Rusland was in 2022 eveneens flink minder. Diensten zijn goed voor een kwart van de exportverdiensten aan Rusland, aldus het statistiekbureau. Dit zijn voornamelijk zakelijke diensten, vergoedingen voor intellectueel eigendom en bouwdiensten. De waarde van dit soort exporten daalde volgens het CBS met 48 procent.

Dat er minder handel met Rusland plaatsvond, betekent niet dat er minder werd gehandeld met aan Rusland verbonden landen. Nederland handelde juist vaker met landen in de zogeheten Euraziatische Economische Unie, met uitzondering van Belarus. Dat land is namelijk een bondgenoot van Rusland en daarom gelden ook tegen Belarus sancties. Nederland verdiende vorig jaar het meest aan de handel met Kazachstan en verdubbelde de export naar Kazachstan met bijna het dubbele. Vorig jaar was de export naar dat land 329 miljoen euro waard. Daarnaast handelde Nederland veel vaker met Armenië en Kirgizië.