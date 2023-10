Economen merken weinig van deflatie, prijzen boodschappen stijgen

In het dagelijks leven is nog niet te merken dat de hoge prijzen zijn gedaald, zeggen twee economen over de eerste raming van de inflatiecijfers van deze maand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijzen in bijvoorbeeld supermarkten stijgen nog steeds volgens kenners van ABN AMRO en Rabobank, maar wel minder hard dan afgelopen maanden.

Uit de cijfers van het CBS komt naar voren dat het dagelijks leven in oktober 0,4 procent goedkoper is geworden vergeleken met oktober vorig jaar. De negatieve inflatie is volledig het gevolg van lagere energieprijzen. In oktober vorig jaar waren die namelijk bijzonder hoog.

Hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO en Frank van Es van Rabobank vinden dat de cijfers van het CBS een vertekend beeld geven, omdat het statistiekbureau energieprijzen op een andere manier berekent dan vorig jaar. Toen keek het CBS naar de tarieven voor nieuwe energiecontracten, die vorig jaar flink duurder werden. Maar mensen sluiten niet elke maand een nieuw energiecontract af. Daarom gebruikt het CBS nu ook de tarieven van lopende contracten en die tarieven zijn vaak minder hoog. Oude inflatiecijfers zijn echter niet aangepast op de nieuwe methode. “Dat maakt nogal wat uit, want anders zouden we geen deflatie hebben”, zegt Phlippen. Een negatieve inflatie wordt ook wel deflatie genoemd.

Ook Van Es van Rabobank vindt dat de inflatiecijfers van het CBS niet goed laten zien wat Nederlanders op dit moment elke dag merken. De Rabobank past de nieuwe methode van het CBS wel toe op de cijfers van vorig jaar en komt uit op 6,5 procent inflatie. “Dit strookt meer met de realiteit want de meeste prijzen zijn helemaal niet gedaald ten opzichte van vorig jaar.”

De energieprijzen kunnen komende maanden verder dalen, verwachten de economen. “Maar de prijzen van goederen en diensten gaan niet dalen”, denkt Van Es.

Phlippen waarschuwt voor mogelijke risico’s. “Het is een onzekere tijd door de oorlog in Oekra├»ne en we zijn nog niet losgeweekt van Russisch gas. Het is ook belangrijk wat de olieprijs doet door de oorlog in Gaza. Als dat een conflict in het hele Midden-Oosten wordt, bewegen de olieprijzen en dat maakt uit aan de benzinepomp.” Ook voor de voedselprijzen zijn er volgens haar risico’s omdat landen waarin veel voedsel wordt geproduceerd steeds vaker te maken krijgen met extreem weer, waardoor oogsten mislukken. Dit leidt weer tot prijsstijgingen.