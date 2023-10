Samsung verwacht herstel chipmarkt in 2024 na winstdaling

De Zuid-Koreaanse elektronicaproducent Samsung verwacht dat de chipmarkt zich volgend jaar zal herstellen. De grootste maker van geheugenchips en smartphones ter wereld zag de winst afgelopen kwartaal opnieuw flink dalen door de zwakke vraag naar onder meer geheugenchips. Ook de inkomsten gingen omlaag doordat mensen vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met grote uitgaven aan nieuwe mobiele telefoons en andere elektronica.

Samsung liet bij de publicatie van de definitieve resultaten weten dat de nettowinst in het derde kwartaal met 40 procent is gedaald tot 5,5 biljoen won (zo’n 3,8 miljard euro). Het bedrijf versloeg daarmee de verwachting van analisten. Ook viel de winstdaling lager uit dan een kwartaal eerder. Toen was er nog sprake van een winstval van 86 procent. Samsung profiteerde afgelopen kwartaal wel van een eenmalige belastingmeevaller.

De belangrijke chipdivisie van Samsung leed afgelopen kwartaal nog wel een verlies, maar minder dan in het voortgaande kwartaal. Jaejune Kim, de baas van de divisie, verklaarde daarbij te verwachten dat “de hersteltrend in de geheugenmarkt zal versnellen”.

De markt voor geheugenchips, die een omvang heeft van 160 miljard dollar, wordt geraakt door een terugval in de vraag naar smartphones en computers, de belangrijkste producten waarin de chips van Samsung zijn verwerkt. De prijzen voor geheugenchips kelderden daardoor en de meeste chipfabrikanten schroefden hun investeringen in de markt terug.

Samsung voorspelt dat de prijzen voor geheugenchips in het vierde kwartaal zullen stijgen ten opzichte van het huidige kwartaal. Ook denkt het bedrijf dat de algehele vraag naar chips zal toenemen door de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor kunstmatige intelligentie. Het bedrijf zal dit jaar voor een recordbedrag van 53,7 biljoen won investeren. Ongeveer 47,5 biljoen won daarvan gaat naar kapitaaluitgaven voor halfgeleiders. Dat is wel iets minder dan in 2022.