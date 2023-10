Zakelijke klant Bol kan niet meer achteraf betalen om fraude

Webwinkel Bol laat zakelijke klanten voorlopig niet meer achteraf betalen omdat er te vaak fraude werd gepleegd, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van RTL Z.

“Er is in toenemende mate fraude gepleegd met deze service. Dit willen wij aanpakken en daarom zijn we helaas gedwongen om deze service voorlopig stop te zetten”, aldus de zegsvrouw. Hoe er precies werd gefraudeerd en hoe vaak dit voorkwam wil zij niet zeggen.

“We vinden het erg vervelend voor onze zakelijke gebruikers en we zijn het probleem aan het oplossen, zodat we deze service weer kunnen gaan aanbieden. Daar wordt nu hard aan gewerkt”, aldus de woordvoerster. Wat er gaat veranderen kan zij nog niet aangegeven.

Mensen met een eigen bedrijf kunnen een zakelijk account openen bij Bol. Maar sinds vorige week kunnen zij dus niet meer achteraf betalen. Particulieren kunnen nog wel achteraf betalen.