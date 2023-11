Aandacht voor cijfers Wolters Kluwer en Fed-besluit op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de kwartaalresultaten van Wolters Kluwer. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met slechts 2 procent stijgen. Dat kwam vooral door de zwakkere dollar in het derde kwartaal. Tegen constante wisselkoersen en zonder overnames nam de omzet met 5 procent toe. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sterke groei op eigen kracht in alle vijf divisies van het bedrijf en bevestigde de verwachting voor het gehele jaar.

Ook Heijmans opende de boeken. Het bouwbedrijf verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar. Dat komt vooral door het vrijvallen van een voorziening die het bedrijf had getroffen voor de kwestie rond de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Volgens topman Ton Hillen bleef de verkoop van nieuwbouwwoningen stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, maar ligt deze vanwege lastige marktomstandigheden op een lager niveau dan eerdere jaren. Dat resulteerde in een omzetdaling bij het onderdeel Vastgoed.

Daarnaast wordt vooral gewacht op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal waarschijnlijk opnieuw een rentepauze houden. Dat zou voor de derde keer zijn dit jaar. Fed-voorzitter Jerome Powell zei eerder deze maand wel dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat de rente mogelijk later dit jaar nog een keer zou kunnen worden verhoogd.

De AEX-index koerst af op een hoger begin. Ook de Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag overwegend omhoog. Beleggers trokken zich op aan de koerswinsten op Wall Street. De Nikkei in Tokio eindigde 2,4 procent in de plus. Vooral de Japanse exportbedrijven lieten stevige winsten zien dankzij een daling van de yen. Autofabrikant Toyota steeg bijna 5 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

De beurs in Hongkong daalde 0,2 procent en die in Shanghai won 0,2 procent. Ook uit cijfers van marktonderzoeker Caixin bleek dat de Chinese industrie in oktober is gekrompen. Eerder wezen officiƫle cijfers van de Chinese overheid al op een krimp van de industrie.

Ook Wereldhave kwam met cijfers. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten en het resultaat stijgen in de eerste negen maanden van het jaar en verhoogde zijn verwachting voor het hele boekjaar.

De euro noteerde op 1,0573 dollar, tegen 1,0559 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 81,22 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 85,39 dollar per vat.