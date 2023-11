DNB-president Knot noemt huidige rentebeleid ECB passend

De Europese Centrale Bank (ECB) is met het huidige rentebeleid goed op weg om de inflatie in de eurozone terug te dringen naar de doelstelling van 2 procent. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een toespraak. Knot, die ook een van de beleidsbepalers is bij de ECB, geeft daarmee aan dat het rentebeleid voorlopig ongewijzigd zal blijven.

“Persoonlijk, en afhankelijk van nieuwe gegevens die de laatste voorspellingen van september bevestigen, beschouw ik het huidige niveau van onze beleidsrentes als een goede ‘kruishoogte’, waar ze nog een tijdje kunnen blijven staan”, aldus Knot. Wel benadrukte hij dat de rentetarieven waarschijnlijk nog een enige tijd hoog moeten blijven om de inflatie weer op het beoogde niveau te brengen.

Knot zei vorige maand in een gesprek met het ANP al dat de ECB de rente waarschijnlijk minimaal een jaar op het huidige niveau zal laten. De ECB liet vorige week het belangrijkste rentetarief onveranderd op 4 procent, het hoogste niveau ooit. De centrale bank hield daarmee voor het eerst een rentepauze na een recordreeks van verhogingen.

Woensdag hield de Amerikaanse Federal Reserve ook opnieuw een rentepauze en de Britse centrale bank zal donderdag naar verwachting de rente eveneens ongewijzigd laten. Ook de centrale bank in Noorwegen besloot donderdag de rente niet verder te verhogen. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de rentes daarmee het piekniveau hebben bereikt in de strijd tegen de inflatie.