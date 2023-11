Lufthansa rekent op flinke jaarwinst na sterk zomerkwartaal

Lufthansa verwacht dit jaar een flinke winst te maken, meldt het Duitse luchtvaartconcern. In het afgelopen zomerkwartaal ging net als bij rivaal Air France-KLM een fors resultaat in de boeken. Mensen boekten de laatste tijd ook al veel vluchten voor de kerstperiode, merkt Lufthansa. Ook wordt bij de boekingen relatief vaak gekozen voor luxere plekken in de vliegtuigen.

Door dit alles denkt Lufthansa dit jaar meer dan 2,6 miljard euro operationele winst te maken, ruim boven de verwachtingen van analisten. Voor volgend jaar spreekt de onderneming, met ook Swiss, Austrian, Eurowings en Brussels Airlines, ook al de verwachting uit een winstmarge van 8 procent te kunnen neerzetten. Dit ondanks dat brandstof de afgelopen weken duurder is geworden voor het concern.

Volgens topman Carsten Spohr heeft Lufthansa een recordzomer achter de rug. “De omzet en de winst zijn de hoogste die ooit zijn behaald in een zomer”, zegt hij. De totale opbrengsten van Lufthansa kwamen in het derde kwartaal uit op bijna 10,3 miljard euro, 8 procent meer dan in die periode vorig jaar. De operationele winst steeg met 31 procent naar circa 1,5 miljard euro.

Lufthansa en andere partijen in de luchtvaart profiteren ervan dat mensen weer meer zijn gaan vliegen na de moeilijke coronajaren. De Duitse onderneming vervoerde in totaal meer dan 38 miljoen mensen in juli, augustus en september, ongeveer 5 miljoen passagiers meer dan een jaar eerder.

Wel maken luchtvaartmaatschappijen zich zorgen over de hoge inflatie, stijgende rentes en spanningen in de wereld, vooral in het Midden-Oosten. Lufthansa zegt zich bewust te zijn van “geopolitieke en macro-economische risico’s” en geeft aan zijn planning aan te passen als dat nodig is. Vanwege het recent opgelaaide geweld in het Midden-Oosten vliegt Lufthansa tijdelijk niet naar IsraĆ«l en Libanon. Als het conflict in die regio aanhoudt, stopt het concern mogelijk langer met vluchten op deze landen.