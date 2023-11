Ook Britse centrale bank houdt opnieuw rentepauze

De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk opnieuw onveranderd gelaten. Bij het vorige besluit in september hield de Britse centrale bank ook al een rentepauze. Het besluit kwam overeen met de verwachting van economen.

De Britse centrale bank begon in december 2021 als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. In totaal werd de rente veertien keer op rij opgeschroefd tot het huidige niveau van 5,25 procent. Dat is de hoogste rente in ruim vijftien jaar. De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zes van de negen bestuurders stemden voor het ongewijzigd laten van de rente. Drie hadden liever een renteverhoging gezien.

Eerder besloten de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve ook al om hun rentetarieven ongewijzigd te laten. De centrale banken willen daarmee eerst de impact van de voorgaande renteverhogingen afwachten.

In de eurozone en de Verenigde Staten is de inflatie inmiddels flink afgekoeld. In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie ook flink gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van dik 11 procent in oktober vorig jaar. Wel hebben de Britten met een stijging van het algemeen prijspeil van 6,7 procent nog altijd de hoogste inflatie van de G7-landen. De Britse centrale bank gaf donderdag dan ook aan dat de rente waarschijnlijk lange tijd hoog zal blijven om de inflatie te bestrijden. Ook is het volgens de centrale bank nog veel te vroeg om te denken aan een renteverlaging.