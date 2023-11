Amerikaanse arbeidsmarkt groeit minder hard dan verwacht

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober minder hard gegroeid dan verwacht. Volgens het belangrijke maandelijkse banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 150.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in de grootste economie ter wereld.

Economen rekenden in doorsnee op 170.000 nieuwe banen. De banengroei in september werd neerwaarts bijgesteld tot 297.000. Eerder was voor die maand een aanwas van 336.000 banen gemeld. De werkloosheid in de VS liep op tot 3,9 procent, van 3,8 procent een maand eerder. Dat is het hoogste niveau sinds begin dit jaar.

Het banenrapport van de overheid is van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente flink verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. Tot nu toe weet de Amerikaanse economie die hogere leenkosten goed te doorstaan.

De Fed hield deze week voor de tweede keer op rij een rentepauze. De centrale bank liet daarbij de deur naar nog een renteverhoging dit jaar open, maar op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de rente nu zijn piek heeft bereikt. Het zwakker dan verwachte banenrapport voedt de hoop dat de Fed inderdaad de rente niet nog verder hoeft te verhogen.