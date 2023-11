Duitse export stelt teleur met krimp

De export van Duitsland is in september flink gedaald, na een kleine herziene stijging in augustus. De krimp van de uitvoer versterkt het sombere beeld voor de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland.

De export, ooit de groeimotor van de Duitse economie, daalde in september met 2,4 procent ten opzichte van een maand eerder, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. Economen hadden gerekend op een kleinere krimp van 2 procent. Op jaarbasis nam de uitvoer met 7,5 procent af. Ook de import daalde sterker dan voorzien. De invoer nam op maandbasis af met 1,7 procent en op jaarbasis was sprake van een daling met 16,6 procent.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski was het enige positieve nieuws van de Duitse handelscijfers dat de exportdaling van augustus werd herzien naar een stijging van 0,1 procent op maandbasis. “Voor de rest ziet het er nog steeds behoorlijk somber uit voor de Duitse economie”, aldus Brzeski.

Net als de rest van de Duitse economie blijft de export volgens de econoom steken in het schemergebied tussen recessie en stagnatie, ofwel tussen krimp en nulgroei. Sinds begin 2022 heeft de export in vier van de zes kwartalen een rem gezet op de Duitse economie. Problemen in de toeleveringsketen, een meer gefragmenteerde wereldeconomie en de ontwikkeling van China van een exportbestemming naar een concurrent, zijn volgens Brzeski allemaal factoren die de Duitse exportsector onder druk zetten.

“Handel is niet langer de sterke, veerkrachtige groeimotor van de Duitse economie die het vroeger was, maar eerder een belemmering”, zei Brzeski. Het basisscenario voor de Duitse economie blijft volgens hem de komende maanden “op zijn best stagnatie”, ofwel een nulgroei.