Beursweek met cijfers PostNL, Ahold Delhaize en ABN AMRO

De aandacht van beleggers op de beurs in Amsterdam zal komende week uitgaan naar kwartaalcijfers van onder meer post- en pakketbezorger PostNL, supermarktconcern Ahold Delhaize en ABN AMRO. Uit het buitenland komen resultaten van bijvoorbeeld taxidienst Uber, luchtvaartmaatschappij Ryanair en entertainment- en mediaconcern Walt Disney.

PostNL komt maandagochtend met cijfers naar buiten. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar de pakketbezorging. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com, opent woensdag de boeken. Hier zal worden gelet op opmerkingen over prijzen in supermarkten. Die dag is ook ABN AMRO aan de beurt. Bij de bank zal onder meer de impact van de hogere rente op de winstgevendheid in de schijnwerpers staan.

Andere bedrijven op het Damrak die met updates komen zijn bijvoorbeeld betalingsverwerker Adyen, bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens B&S Group, de producent van elektromagnetische componenten Kendrion, staalconcern ArcelorMittal, industriebedrijf Aalberts, de aanbieder van postkluisjes InPost, chemicaliƫndistributeur IMCD en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore.

Disney publiceert woensdag na het slot van de handel op Wall Street cijfers, waarbij onder meer zal worden gekeken naar de klantengroei bij streamingdienst Disney+. Andere bedrijven met noteringen in New York met cijfers zijn onder meer het Nederlandse chipconcern NXP. Het Amerikaanse cijferseizoen is over het hoogtepunt heen.

In Europa is de bedrijfsagenda goed gevuld met publicaties van onder andere vliegtuigbouwer Airbus, sportartikelenmerk Adidas, post- en pakketbezorger Deutsche Post DHL, de grote banken Commerzbank en UBS, verzekeraar Allianz en Deutsche Telekom.

De aandelenmarkten in New York boekten vorige week de beste beursweek van dit jaar, gestuwd door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank nu echt klaar is met het verhogen van de rente tegen de inflatie. Afgelopen week werden koerswinsten tot wel 6,6 procent behaald door de drie Amerikaanse hoofdgraadmeters.

In Amsterdam sloot de AEX-index vrijdag licht hoger op 736,31 punten. Donderdag sprong de hoofdindex nog bijna 2 procent omhoog na het besluit van de Federal Reserve om de rente opnieuw onveranderd te laten.