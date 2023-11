Bonden: weer staking door werknemers houthandel op maandag

Werknemers in de Nederlandse houthandel leggen maandag opnieuw het werk neer in navolging van de landelijke staking van 48 uur vorige week. Dat zeggen vakbonden FNV en CNV. De bonden willen met de acties een betere cao afdwingen.

“Medewerkers in de houthandel leggen komende maandag alweer voor de tiende keer hun werk neer. Ze zijn het niet eens met hun werkgevers over de loonsverhoging in de nieuwe cao. Deze mensen willen gewoon een fatsoenlijke compensatie voor de inflatie”, zegt bestuurder Saskia Spaargaren van CNV. “Maar het bod van de werkgevers is veel te mager. De stakers zijn standvastig en hun aantal neemt alleen maar toe.”

“Onze leden staan er steeds strijdbaarder in bij steeds meer houthandels in het land. Zij gaven ons tijdens de eerste landelijke 48 uursstaking van afgelopen donderdag en vrijdag aan om maandag weer door te staken. Want ook na een aantal succesvolle werkonderbrekingen in diverse provincies en onze 24 uursstaking de week ervoor weigeren de werkgevers nog altijd een goede cao af te spreken”, aldus FNV-actiecoƶrdinator Dennis Vereggen.

In de houthandel werken ongeveer 6000 mensen. De vorige cao liep af in maart. FNV stuurde eerder al een ultimatum met cao-eisen naar werkgeversorganisatie VVNH, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen. FNV wil van de werkgevers in de houthandel onder meer een structurele verhoging van alle maandsalarissen met 100 euro bruto en daarbovenop nog een loonsverhoging van 6 procent.

De VVNH heeft gezegd met de vakbonden verder te willen praten over een nieuwe cao. Volgens de VVNH worden uitnodigingen om weer met elkaar in gesprek te gaan door de bonden echter “afgeslagen of genegeerd”.