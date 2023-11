Chinese premier: China vergroot import en gaat verder open

China zal de import van buitenlandse goederen verder vergroten en ook de deuren verder openen voor zaken met buitenlandse bedrijven. Dat heeft de Chinese premier Li Qiang gezegd bij de opening van de jaarlijkse handelsbeurs China International Import Expo in Shanghai zondag.

“We zullen doorgaan met het promoten van meer toegang, met grotere inclusiviteit en het delen van voordelen”, aldus Li. Hij stelt dat China actief zijn importen zal uitbreiden. De import van de tweede economie van de wereld staat al langere tijd onder druk door de afkoelende Chinese economie, waardoor de vraag naar goederen uit de rest van de wereld is gedaald.

China zal volgens Li ook de rechten en belangen van buitenlandse investeerders in het land beschermen. Er zijn klachten dat buitenlandse bedrijven in China te maken hebben met allerlei beperkingen. Zo heeft de Europese Kamer van Koophandel in China gezegd dat er meer zichtbare verbetering moet komen in het zakendoen in China voor Europese bedrijven.

De Expo in de havenstad Shanghai wordt sinds 2018 gehouden op initiatief van president Xi Jinping. Met de handelsbeurs moeten de buitenlandse investeringen in China worden gestimuleerd.