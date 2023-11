ECB-president Lagarde: in 2025 inflatie terug naar doelstelling

De inflatie in de eurozone zal volgens president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) in 2025 weer terug zijn gezakt naar de doelstelling van 2 procent. Dat heeft Lagarde gezegd in een interview met de Griekse krant Kathimerini. Volgens haar is de ECB vastbesloten om die inflatiedoelstelling te behalen.

Om de hoge inflatie aan te pakken heeft de ECB de rente verhoogd naar het hoogste niveau ooit. Vorige maand nam de centrale bank in Frankfurt voor het eerst een pauze bij het verhogen van de rente. Volgens de ECB heeft de rente met 4 procent nu namelijk een niveau bereikt om de inflatie op termijn weer naar de doelstelling van 2 procent te laten terugkeren.

De bank heeft gezegd de rente voor langere tijd op dat hoge niveau te zullen houden. Lagarde zei zich geen zorgen te maken over de politieke gevolgen van het rentebeleid van de ECB. Er is namelijk kritiek gekomen van met name Zuid-Europese landen over dat de hoge rente zorgt voor economische verzwakking.

“Ons mandaat is om te zorgen voor prijsstabiliteit en dat is de beste bijdrage die we kunnen doen voor maatschappelijke en sociale rust, vooral voor de meest kwetsbaren in de maatschappij”, aldus Lagarde.