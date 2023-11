Saudi-Arabië houdt vast aan verlaging eigen olieproductie

Saudi-Arabië houdt vast aan zijn verlaging van de olieproductie met 1 miljoen vaten per dag tot het einde van dit jaar. Door de oorlog in Israël is onrust ontstaan op de wereldwijde oliemarkt om zorgen over mogelijke verstoringen van de olie-export uit het Midden-Oosten als het conflict escaleert in de regio.

Ook Rusland kondigde aan zijn vrijwillige productieverlaging door te zetten. De productieverlagingen door de landen van oliekartel OPEC+ moeten de olieprijzen aanjagen. Vanwege de onrust rond Israël gingen de olieprijzen eerder flink omhoog, maar inmiddels is er weer wat kalmte op de oliemarkt. De olieprijzen zijn mede daardoor ook weer behoorlijk gedaald.

Kenners hadden al wel verwacht dat de productieverlaging van Saudi-Arabië zou worden doorgezet. Riyad zegt dat wel volgende maand weer gekeken gaat worden naar de productie en dat alle opties op tafel liggen.

Centralebankiers hebben gewaarschuwd dat hogere olieprijzen door de oorlog in Israël de inflatie weer kunnen aanwakkeren. Dat zou weer invloed kunnen hebben op het rentebeleid van centrale banken die zijn gepauzeerd met het verhogen van de rente tegen de inflatie.