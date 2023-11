Aantal luchtvaartpassagiers met 11 procent gestegen

Het aantal vliegtuigpassagiers is fors gestegen. Het afgelopen kwartaal reisden bijna 21 miljoen luchtreizigers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens. Dat is een stijging van ruim 11 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal vluchten nam met ruim 8 procent toe tot bijna 143.000. In het derde kwartaal, de periode van juli tot en met september met daarin ook de zomervakantie, worden doorgaans de meeste vliegtuigpassagiers vervoerd. De drukste dagen waren zondag 30 juli en maandag 7 augustus. Toen passeerden in totaal ruim 246.000 reizigers per dag de terminals van de vijf grootste luchthavens.

De meeste passagiers, bijna 86 procent, reisden de afgelopen drie maanden via Schiphol. Eindhoven Airport nam met ruim 2 miljoen passagiers bijna 10 procent van alle reizigers voor zijn rekening. De overige reizigers vlogen via Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde.

De hoeveelheid vervoerde vracht door de lucht was in het derde kwartaal volgens het CBS wel lager. In juli, augustus en september werd iets minder dan 348.000 ton vracht gevlogen, bijna 10 procent minder dan in die maanden een jaar eerder.