ACM: MediaMarkt mag acht winkels failliet BCC overnemen

MediaMarkt mag acht winkels van het failliete BCC overnemen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat om winkels in Amsterdam, Barendrecht, Beek, Beverwijk, Delft, Hilversum, Nijmegen en Zoeterwoude. In totaal had BCC iets minder dan zestig winkels.

Na de overname blijft er genoeg concurrentie over, heeft de toezichthouder besloten. Vorige maand liet MediaMarkt al weten interesse te hebben in een overname van acht winkels van zijn failliete concurrent. Het is nog niet bekend wat de overname betekent voor het personeel van deze locaties.

Zonder de BCC-vestigingen heeft MediaMarkt 48 winkels in Nederland. De keten zei vorige maand de vestigingen te willen hebben om winkels te openen op plekken in Nederland waar nog geen MediaMarkt is.

In september ging BCC failliet. De keten had toen al een tijdje last van financiĆ«le problemen en had eerder uitstel van betaling aangevraagd. BCC meldde te kampen met “aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden” en de elektronicamarkt was naar eigen zeggen na de coronacrisis wat ingezakt. De gestegen kosten kon de keten niet doorberekenen aan consumenten, zei BCC verder.