Airbnb zakt op Wall Street na beslaglegging miljoenen in Italië

Verhuurplatform Airbnb behoorde maandag tot de dalers op de beurzen in New York. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd belasting te hebben ontdoken in Italië. Als gevolg daarvan gaf een Italiaanse rechter maandag de opdracht om beslag te leggen op 780 miljoen euro van Airbnb. Het aandeel zakte 3,6 procent.

De stemming op Wall Street was verder voorzichtig positief. Vorige week stond nog in het teken van stevige koerswinsten: de beurzen in New York kenden zelfs de beste week van dit jaar. Aanleiding is de hoop dat de Federal Reserve nu daadwerkelijk klaar is met het verhogen van de rente, om zo de inflatie te beteugelen. Beleggers wachten nog wel op toespraken van verschillende beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank. Daaruit hopen zij signalen op te pikken, dat de periode van renteverhogingen nu echt achter de rug is.

De Dow-Jonesindex sloot de eerste dag van de nieuwe handelsweek 0,1 procent hoger af op 34.095,86 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4365,98 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 13.518,78 punten. Afgelopen week werden koerswinsten tot wel 6,6 procent behaald door de drie hoofdgraadmeters.

Datingapp Bumble verloor 4,4 procent. Topvrouw Whitney Wolfe Herd maakte bekend terug te treden uit haar functie bij het bedrijf, dat ze bijna tien jaar geleden oprichtte. Onder Wolfe Herd was Bumble op het hoogtepunt 20 miljard dollar waard. Maar sinds de beursgang in 2021 hebben de aandelen aan waarde verloren en zijn deze in totaal nog zo’n 2,7 miljard dollar waard. Topvrouw Lidiane Jones van chatdienst Slack Technologies zal Wolfe Herd in januari opvolgen.

Walt Disney zakte 1,2 procent. Het entertainmentconcern, dat woensdag met cijfers komt, maakte bekend een opvolger te hebben voor de in juni afgetreden financieel topvrouw Christine McCarthy. Zij wordt in december opgevolgd door Hugh Johnston, die momenteel nog toeziet op de financiën van voedingsproducent PepsiCo. Tot die tijd wordt de functie bekleed door Kevin Lansberry, binnen Walt Disney financieel verantwoordelijk voor de pretparken van het concern.

De euro was 1,0720 dollar waard, tegen 1,0742 dollar op bij het slot van de beurzen in Europa. De olieprijzen gingen omhoog. Dat gebeurde nadat Saudi-Arabië en Rusland hadden verklaard de productiebeperking van meer dan 1 miljoen vaten per dag te handhaven tot het einde van het jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 80,84 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder op 85,19 dollar per vat.