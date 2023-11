CBS: vorig jaar veel minder kantoren omgebouwd tot woning

Veel minder kantoren zijn vorig jaar omgebouwd tot een nieuwe woning, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor daalde het totale aantal panden dat is omgebouwd tot huis voor het eerst sinds 2015 tot onder de 10.000. Kantoren maken een groot deel uit van alle verbouwingen van panden tot een woning. Ook oude scholen, zorglocaties en winkels worden soms omgebouwd tot nieuwe woning.

In Nederland moeten er de komende jaren veel meer nieuwe huizen bij worden gebouwd om het tekort aan woningen op te lossen. Maar het bouwen van nieuwe huizen duurt tegenwoordig langer dan voorheen door onder meer de stikstofproblematiek en personeelstekorten. Vorig jaar waren volgens het CBS 3100 huizen een voormalig kantoor, dit is 30 procent minder dan het jaar daarvoor.

In totaal zijn vorig jaar 9565 panden veranderd in een woning. Daarmee is een op de tien nieuwe huizen een omgebouwd pand. Gebouwen als een school of een zorglocatie werden wel iets vaker een woning.

Omgebouwde panden waren vaak wel wat groter dan de jaren daarvoor, al zijn getransformeerde huizen nog steeds relatief klein, stelt het CBS. De meeste waren namelijk kleiner dan 75 vierkante meter.

In Flevoland nam het aantal omgebouwde huizen juist wel flink toe, van 75 naar 355. Ruim driekwart hiervan staat in Almere, daar zijn volgens het CBS een paar grote projecten afgerond. Flevoland is echter niet de provincie met de meeste transformaties. De meeste panden werden in Zuid-Holland een huis.

Het statistiekbureau schat in dat er in het eerste half jaar van 2023 meer dan 5000 woningen bij komen die eerst een kantoor, winkel of ander soort pand waren.