Duits AI-bedrijf haalt half miljard dollar aan investeringen op

Het Duitse in kunstmatige intelligentie gespecialiseerde Aleph Alpha heeft meer dan 500 miljoen dollar (467.000 euro) opgehaald bij een nieuwe investeringsronde. Met het geld zegt de start-up te kunnen concurreren met OpenAI en grote bedrijven als Microsoft en Google op het gebied van AI.

Aleph Alpha maakt AI-taalmodellen die te vergelijken zijn met de tool ChatGPT van het Amerikaanse OpenAI. Het bedrijf werd opgericht in 2019 en wil AI-programma’s maken die met name gebruikt kunnen worden door overheden en de industrie.

“Met deze nieuwste investering zullen we onze capaciteiten verder uitbreiden en onze partners in staat stellen voorop te lopen in deze technologische ontwikkeling”, zegt topman Jonas Andrulis.

Onder de investeerders zijn durfkapitaalgroep Innovation Park Artificial Intelligence, ingenieursgigant Bosch Group en het retail- en IT-bedrijf Schwarz Group, dat eigenaar is van supermarktketen Lidl.

Oprichter Andrulis zei maandag bij de aankondiging van de fondsenwerving in Berlijn dat politieke leiders niet te strikt moeten zijn met de regels die rondom AI verwacht worden: “We hebben ook nog een paar spelers nodig, niet alleen scheidsrechters.” De Duitse vicekanselier Robert Habeck was ook aanwezig en noemde Aleph Alpha een “ongelooflijk succesverhaal”.