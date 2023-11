ECB: aantal grote bedrijven overweegt verhuizing om handel China

Een aantal grote bedrijven in de Europese Unie overwegen om hun productielocaties te verhuizen naar andere landen, meldt de Europese Centrale Bank (ECB). Veel bedrijven willen volgens de ECB naar een gebied verhuizen waar ze weinig risico lopen in hun handel met China. De handelsrelatie tussen de EU en de Verenigde Staten met China staat namelijk regelmatig onder druk.

De ECB ondervroeg 65 grote multinationals. Meer dan 40 procent van die bedrijven zei de productie te willen verhuizen naar een ander land. Het beperken van risico’s die zijn gerelateerd aan de handel met China werd het vaakst genoemd als reden daarvoor.

Op economisch gebied wil de EU minder afhankelijk zijn van China. De Nederlandse regering heeft bijvoorbeeld de uitvoer van chipmachines van ASML uit Veldhoven naar China beperkt, na aandringen van de VS. De VS wil namelijk voorkomen dat China een technologische voorsprong krijgt die dat land ook voor militaire doeleinden in kan zetten.

Bedrijven hebben wel vaker gedreigd te vertrekken uit de EU, onder meer om de oorlog in Oekraïne. Door die oorlog gelden namelijk sancties tegen Rusland en Belarus die de export naar die landen beperken. Er is volgens de centrale bank vooralsnog geen bewijs van grote verhuizingen als gevolg van deze oorlog.