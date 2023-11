Horloge van Daniels en Smith brengt 2,2 miljoen op

Een zeldzaam horloge, gesigneerd door de prominente Britse horlogemakers George Daniels en Roger Smith, heeft bij veilinghuis Sotheby’s in het Zwitserse Genève omgerekend 2,2 miljoen euro opgebracht.

Het gaat om een witgouden ‘Millennium’-horloge gemaakt in 2001, dat tot 2008 het horloge van Smith zelf was. Hij verkocht het collector’s item destijds voor 100.000 pond, bijna 116.000 euro. Van het horloge dat nu is verkocht zijn er maar weinig gemaakt. Uit die serie had Smith de laatste.

Daniels, die in 2011 overleed, werd beschouwd als een van de beste horlogemakers ter wereld. Smith was zijn toenmalige leerling. Tegenwoordig produceert hij exclusieve horloges onder zijn eigen naam. Zijn klokjes worden volledig met de hand geproduceerd, iets wat bijna niet meer voorkomt.

De winnende bieder op de veiling is een verzamelaar en horlogehandelaar uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij versloeg in de zaal in Genève negen anderen gedurende vijf minuten bieden.