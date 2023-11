Nieuwe chatbot Musk alleen voor betalende abonnees X

De nieuwe chatbot van Elon Musks bedrijf xAI wordt alleen beschikbaar voor gebruikers van X met een betaald abonnement. Met de nieuwe toepassing op basis van kunstmatige intelligentie (AI) wil Musk concurreren met onder meer ChatGPT. Musk stelt dat het prototype beter is dan de populaire chatbot van OpenAI.

Op dit moment wordt de toepassing van xAI, met de naam Grok, getest onder gebruikers in de Verenigde Staten. Daarna moeten alle gebruikers met het duurste X-abonnement de chatbot kunnen gebruiken.

Volgens de aankondiging is de chatbot in slechts twee maanden ontwikkeld. Grok gebruikt data van X en is daardoor volgens het bedrijf beter op de hoogte van de laatste ontwikkelingen dan andere chatbots. Het bedrijft meldt verder dat Grok antwoorden zal geven “met een beetje humor en rebelse trekjes”.

Eind vorige maand zette X twee nieuwe betaalde abonnementen op de markt. De duurste kost 16 euro per maand en zorgt ervoor dat klanten onder meer een hogere plek krijgen als ze antwoorden op berichten van anderen. Ook zien betalende gebruikers geen advertenties en krijgen hun accounts een blauw vinkje. Alleen gebruikers met dit abonnement kunnen straks Grok gebruiken. X heeft ook twee goedkopere abonnementen.

Eerder dit jaar was Musk nog sceptisch over AI. Samen met tienduizenden mensen tekende hij een petitie die opriep tot een pauze in de ontwikkeling van AI. Op een opmerking hierover van een X-gebruiker zei Musk: “Ik heb die brief ondertekend wetende dat het zinloos was. Ik wilde gewoon dat ergens vastgelegd werd dat ik voor een pauze heb gepleit.”