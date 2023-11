Rechter Italië laat beslag leggen op 779 miljoen euro van Airbnb

Een rechter in Italië heeft opdracht gegeven beslag te leggen op 779 miljoen euro van verhuurplatform Airbnb. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd tussen 2017 en 2021 geen belasting te hebben afgedragen over de opbrengsten uit verhuur.

Volgens een wet uit 2017 had Airbnb 21 procent van de inkomsten uit de verhuur moeten afdragen aan de Italiaanse belastingdienst. Maar dat heeft het bedrijf nagelaten, stellen aanklagers in Milaan. Airbnb heeft de wet eerder al aangevochten. Maar in december oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie in het voordeel van de Italiaanse overheid.

Airbnb zegt in een verklaring “verrast en teleurgesteld” te zijn. “We zijn ervan overtuigd dat we hebben gehandeld in volledige overeenstemming met de wet en zijn van plan om onze rechten uit te oefenen met betrekking tot deze kwestie”, aldus een woordvoerder.

De Milanese aanklagers startten eerder dit jaar ook al een onderzoek naar Meta Platforms, het moederbedrijf van onder meer Facebook. Ook dat bedrijf wordt ervan beticht geen btw te hebben afgedragen met een totale waarde van ongeveer 870 miljoen euro. Dat meldden ingewijden in februari aan persbureau Bloomberg.

De regering van premier Giorgia Meloni wil belastingfraude door verhuurplatforms hard aanpakken. Zo ligt er een plan om de belastingtarieven voor eigenaren van meerdere huurwoningen voor kort verblijf te verhogen van 21 naar 26 procent.