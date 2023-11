Ryanair vervoert meer passagiers tegen hogere ticketprijzen

De Ierse budgetmaatschappij Ryanair heeft de afgelopen zomerperiode geprofiteerd van het sterke herstel van de luchtvaart. Het bedrijf vervoerde in de zes maanden tot en met september meer passagiers tegen hogere ticketprijzen en zag de winst flink stijgen. Om aandeelhouders te belonen gaat Ryanair ook voor het eerst dividend uitkeren.

De luchtvaartsector beleeft een krachtig herstel na de zware verliezen tijdens de coronapandemie. Ryanair zag de nettowinst in de eerste helft van zijn boekjaar stijgen tot 2,2 miljard euro, van 1,3 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De luchtvaartmaatschappij vervoerde 105 miljoen passagiers. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde ticketprijzen stegen met bijna een kwart, waarmee de aanzienlijk hogere brandstofkosten werden gecompenseerd.

Ryanair zal een dividend van 400 miljoen euro uitkeren en is van plan ongeveer een kwart van de jaarlijkse winst aan de aandeelhouder af te dragen. Ook denkt het bedrijf in de toekomst speciale dividenden te kunnen uitkeren en eigen aandelen terug te kopen.

Volgens topman Michael O’Leary zijn de vooruitzichten voor het hele boekjaar “sterk afhankelijk” van onvoorziene gebeurtenissen, zoals de oorlog in Oekra├»ne en Gaza. Ook waarschuwde hij voor de negatieve gevolgen van hogere brandstofkosten en vertragingen bij de levering van nieuwe vliegtuigen door Boeing. Ryanair verklaarde eerder al vluchten te moeten schrappen uit het vluchtschema door vertraagde leveringen van nieuwe vliegtuigen door de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. De jaarwinst zal volgens O’Leary tussen ongeveer 1,9 miljard en 2,1 miljard euro uitkomen. Daarmee rekent hij op “bescheiden verliezen” tijdens het winterseizoen.