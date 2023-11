Site ov-chipkaart weer bereikbaar, inloggen soms niet mogelijk

De website van de ov-chipkaart is maandag weer grotendeels bereikbaar na de ddos-aanval van afgelopen zaterdag, meldt een woordvoerder van het ov-chipkaartbedrijf Translink. Voor sommige bezoekers van de website is het nog niet mogelijk om in te loggen in hun account.

Dat niet iedereen kan inloggen heeft volgens de zegsman te maken met de maatregelen die tegen de ddos-aanval zijn getroffen. “De maatregelen leiden ertoe dat de ervaring op de site bij sommige mensen minder goed is. We kijken hoe we het op kunnen lossen zodat alle mensen erbij kunnen.” Reizigers konden tijdens de aanval wel gewoon in- en uitchecken met hun ov-chipkaart.

Bij een ddos-aanval is een website tijdelijk niet bereikbaar omdat een server wordt bestookt met zoveel verkeer dat de server het niet meer aan kan en bezwijkt onder de druk. Dit soort aanvallen zijn relatief eenvoudig te regelen en uit te voeren.

De verantwoordelijkheid van de ddos-aanval bij ov-chipkaart.nl is geclaimd door de pro-Russische ‘hacktivistische’ groep NoName05716, als vergelding voor de steun van Nederland aan Oekra├»ne in de oorlog met Rusland. Eerder dit jaar zei de groep ook achter ddos-aanvallen te zitten op onder meer de websites van koepelvereniging OV-NL en Maastricht Aachen Airport.