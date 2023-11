Tesla stijgt op Wall Street na plan goedkopere auto

Tesla behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s zou van plan zijn om in zijn Duitse fabriek een nieuwe auto te produceren die 25.000 euro gaat kosten, meldde persbureau Reuters. Met het nieuwe model, dat aanzienlijk goedkoper is dan de huidige Tesla’s, wil topman Elon Musk de concurrentie aangaan met goedkopere Chinese en Europese automerken. Musk zei niet wanneer de productie van start gaat. Het aandeel won 2 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, na de stevige koerswinsten van vorige week. De New Yorkse beurzen kenden vorige week de beste week van dit jaar. Dat kwam door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met het verhogen van de rente tegen de inflatie. Deze week houden diverse beleidsmakers van de Federal Reserve toespraken, waaronder Fed-voorzitter Jerome Powell. Beleggers hopen op meer signalen dat de periode van renteverhogingen echt achter de rug is.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 34.102 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4366 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 13.534 punten. Afgelopen week werden koerswinsten tot wel 6,6 procent behaald door de drie hoofdgraadmeters.

BioNTech steeg 4,6 procent. Het Duitse biotechbedrijf, dat samen met farmaceut Pfizer een van de coronavaccins heeft ontwikkeld, waarschuwde desondanks dat de inkomsten dit jaar flink lager zullen uitvallen dan verwacht. Het bedrijf wist afgelopen kwartaal nog wel winst te boeken. Pfizer en concurrent Moderna maakten eerder al bekend miljardenverliezen te hebben geleden in het afgelopen kwartaal door de ingestorte vraag naar coronavaccins.

Berkshire Hathaway zakte 1,4 procent. Het investeringsbedrijf van de bekende Amerikaanse beursmiljardair Warren Buffett zag het resultaat afgelopen kwartaal flink stijgen. Dat kwam vooral omdat het bedrijf veel geld in staatsobligaties met een korte looptijd heeft belegd. Die leverden relatief veel rente op.

De euro was 1,0743 dollar waard, tegen 1,0738 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omhoog nadat Saudi-Arabiƫ en Rusland verklaarden de productiebeperking van meer dan 1 miljoen vaten per dag te handhaven tot het einde van het jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 81,80 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 86,05 dollar per vat.