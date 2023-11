Aandacht voor investeringsplannen KPN op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar KPN. Het telecomconcern liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten tot en met 2027 nog eens ruim 4,5 miljard euro extra te investeren in het verbeteren van zijn digitale infrastructuur. Een groot deel daarvan gaat naar de uitrol van glasvezel.

Daarnaast verwerken beleggers gemengde handelscijfers uit China. Zo daalde de Chinese export in oktober sterker dan verwacht door de aanhoudende zwakke vraag naar Chinese goederen. De import liet na maanden van dalingen wel een verrassende groei zien, wat wijst op een voorzichtig herstel van de binnenlandse vraag.

In Nederland bevestigde statistiekbureau CBS dat de consumentengoederen en -diensten in oktober 0,4 procent goedkoper waren dan in dezelfde maand een jaar eerder. De negatieve inflatie, ook wel deflatie genoemd, komt doordat de energieprijzen nu een stuk lager zijn dan de hoge niveaus van vorig jaar. In de supermarkten merken consumenten weinig van de daling van het algemene prijspeil. Voedingsmiddelen waren in oktober nog altijd bijna 8 procent duurder dan vorig jaar. Dat is wel minder dan de prijsstijging van ruim 9 procent in september.

De AEX-index lijkt licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag ook omlaag. In Tokio sloot de Nikkei 1,3 procent lager en de beurs in Hongkong verloor 1,5 procent. De hoofdindex in Sydney daalde 0,3 procent. De Australische centrale bank verhoogde voor het eerst in vijf maanden weer de rente om de hardnekkig hoge inflatie te bestrijden.

Op het Damrak kwamen kunstmestproducent OCI en toeleverancier voor de industrie en autofabrikanten Kendrion nog met resultaten. OCI zag de omzet in het derde kwartaal halveren en leed een nettoverlies door prijsdalingen en lagere verkoopvolumes. Ook Kendrion boekte minder omzet in het afgelopen kwartaal en zag de winst flink afnemen. Volgens topman Joep van Beurden heeft het bedrijf na de recordomzet in het eerste kwartaal, de marktomstandigheden gedurende 2023 zien verslechteren

De euro was 1,0694 dollar waard, tegen 1,0742 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 79,95 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent goedkoper, op 84,26 dollar per vat.