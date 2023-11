ADP: Nederlanders tevredener over baan dan andere Europeanen

Nederlanders zijn meer dan andere Europeanen tevreden over hun huidige werkgever, loon en baanzekerheid, meldt salarisstrookverwerker ADP op basis van eigen onderzoek.

Ook ervaart de werkende Nederlander “beduidend minder vaak stress” dan werkenden in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. ADP hield het onderzoek onder ruim 32.000 werknemers in zeventien landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, ItaliĆ«, Polen, Spanje en Zwitserland.

Volgens de onderzoekers zijn negen op de tien werkenden in ons land tevreden over de huidige werkgever. Daarmee scoren de Nederlanders samen met de Zwitsers en Duitsers het hoogst. “Wij staan als Nederlanders niet bekend als optimistisch en snel tevreden. Als we onze situatie vergelijken met die van andere Europeanen, hebben we het echter goed voor elkaar”, stelt ADP.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent) tevreden is met het ontvangen salaris, terwijl het gemiddelde in Europa 39 procent bedraagt. In Spanje is nog geen een op de drie tevreden met het bedrag op de loonstrook.