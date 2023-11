Australië verhoogt rente tot hoogste niveau in 12 jaar

De Australische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief van het land verhoogd naar het hoogste niveau in twaalf jaar, om de hardnekkig hoge inflatie te bestrijden. Het was de eerste renteverhoging in vijf maanden en ook de eerste onder leiding van Michele Bullock, die in september de functie van gouverneur van de centrale bank overnam.

De Reserve Bank of Australia schroefde de rente op met een kwart procentpunt tot 4,35 procent, het hoogste niveau sinds december 2011. Er werd algemeen verwacht dat de centrale bank weer in actie zou komen nadat was gebleken dat de inflatie in de drie maanden tot en met september op een hoger dan verwachte 5,4 procent was uitgekomen.

“De inflatie in Australië heeft haar piek gepasseerd, maar is nog steeds te hoog en blijkt hardnekkiger dan een paar maanden geleden werd verwacht”, zei Bullock in een toelichting. Of een verdere renteverhoging nodig is om ervoor te zorgen dat de inflatie binnen een redelijk tijdsbestek terugkeert naar het beoogde doel, zal volgens Bullock afhangen van de beschikbaar gegevens in de komende maanden. De centrale bank ziet de inflatie nog steeds boven haar doelstelling van 2 tot 3 procent in 2025 en houdt daarmee wel de deur open voor een verdere renteverhoging.