CBS bevestigt deflatie door lagere energieprijzen

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 0,4 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle inflatieraming. De negatieve inflatie, ook wel deflatie genoemd, komt doordat de energieprijzen nu een stuk lager zijn dan de hoge niveaus van vorig jaar.

Exclusief energie bedroeg de inflatie 5,1 procent. In september was dat 5,5 procent. In de eerste helft van 2023 was de inflatie zonder energie en motorbrandstoffen hoger dan nu, met een piek van 8,1 procent in februari en maart. De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Dit komt met name door de hoge prijzen vorig jaar. In de tweede helft van 2022 namen de energieprijzen fors toe, met een piek in oktober 2022. Mede daardoor werd er in die periode een hele hoge inflatie gemeten.

Voor het meten en verwerken van de energieprijzen in de inflatie gebruikt het CBS vanaf juni dit jaar een nieuwe methode. Economen van ABN AMRO en Rabobank verklaarden eerder tegen het ANP dat de inflatiecijfers van het CBS daardoor een vertekend beeld geven. Ook zijn de oude inflatiecijfers niet aangepast op de nieuwe methode. “Dat maakt nogal wat uit, want anders zouden we geen deflatie hebben”, zei hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO in een reactie op de snelle inflatieraming van vorige maand.

Ook in de supermarkten merken consumenten weinig van de daling van het algemene prijspeil. Voedingsmiddelen waren in oktober nog altijd bijna 8 procent duurder dan vorig jaar. Dat is wel minder dan de prijsstijging van ruim 9 procent in september.

Om een goede vergelijking te maken met andere Europese landen geeft het CBS ook inflatiecijfers volgens de Europese methode, waarin onder meer geen rekening wordt gehouden met de woninghuren. Volgens die methode waren consumentengoederen en -diensten in Nederland in oktober 1 procent goedkoper dan vorig jaar. In september waren de prijzen nog 0,3 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. De inflatie in de gehele eurozone daalde van 4,3 procent in september naar 2,9 procent in oktober.