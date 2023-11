Duitse industriële productie daalt opnieuw

De industriële productie van Duitsland is in september opnieuw gedaald. De industrie van de grootste Europese economie en de belangrijkste handelspartner van Nederland kampt met een zwakke vraag uit China, tekorten aan arbeidskrachten, hogere rentetarieven en de aanhoudende gevolgen van de energiecrisis van vorig jaar.

De productie lag 1,4 procent onder het niveau van augustus, meldde het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Economen hadden gerekend op een kleinere daling met 0,1 procent. De afname werd aangevoerd door productiedalingen in de auto-industrie en de elektronica- en farmaceutische sectoren. Op jaarbasis bedroeg de daling 3,7 procent.

De afzwakkende productiecijfers wakkeren de vrees aan dat Duitsland afstevent op een lange periode van stagnatie of mogelijk zelfs een krimp. De Duitse economie kromp in het derde kwartaal met 0,1 procent doordat huishoudens hun uitgaven terugschroefden door de hoge inflatie. Economen voorspellen een daling van dezelfde omvang in het laatste kwartaal van het jaar. Duitsland zou daarmee in een lichte recessie, ofwel twee kwartalen van economische krimp op rij belanden. Volgend jaar zal de Duitse economie echter waarschijnlijk weer groeien door een verdere afkoeling van de inflatie.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski ligt de Duitse industriële productie na drie jaar nog altijd ruim 7 procent onder het niveau van voor de pandemie. Het nieuwe teleurstellende industriecijfer duidt er volgens hem niet alleen op dat de economische krimp in het derde kwartaal naar beneden zal worden bijgesteld, maar ook dat Duitsland het jaar waarschijnlijk in een technische recessie zal eindigen. “Ook al zijn er nog geen harde cijfers voor het vierde kwartaal, toch hebben de recente ontwikkelingen het risico op een recessie duidelijk vergroot”, aldus Brzeski.