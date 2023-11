IMF verhoogt groeiverwachtingen Chinese economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeivoorspelling voor de Chinese economie voor dit jaar en 2024 naar boven bijgesteld. De redenen zijn sterker dan verwachte consumptieve bestedingen en overheidsmaatregelen om de economie te stimuleren.

Vorig jaar was een moeilijk jaar voor de tweede economie van de wereld, maar de laatste tijd zijn er volgens het IMF tekenen van een opleving. De organisatie verwacht nu dat de Chinese economie in 2023 met 5,4 procent groeit. Eerder was dit 5 procent. Voor volgend jaar werd de groeiverwachting naar boven bijgesteld, van 4,2 procent, naar 4,6 procent.

De economie in China groeide afgelopen kwartaal met 4,9 procent. Dat is langzamer dan het voorgaande kwartaal, maar wel aanzienlijk hoger dan de verwachtingen van economen. Vorig jaar groeide de economie met slechts 3 procent, ver beneden de doelstelling van de overheid van 5,5 procent. De economie werd toen vooral afgeremd door de strenge coronamaatregelen in het land.