Storing inchecksysteem KLM Schiphol opgelost, impact nog onbekend

De IT-storing in het inchecksysteem van KLM op Schiphol is opgelost, meldt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Als gevolg daarvan konden passagiers van KLM enige tijd niet inchecken op de luchthaven. In hoeverre de storing impact heeft gehad op vertrekkende vluchten, is nog niet bekend.

Eerder meldde de zegsvrouw dat de storing invloed had op tientallen vluchten, maar dat de daadwerkelijke impact nog werd geïnventariseerd. Die inventarisatie is nog gaande, zegt de woordvoerster. KLM-passagiers konden overigens nog wel online inchecken voor hun vlucht.