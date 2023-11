Kantoorverhuurder Regus wil locaties van concurrent WeWork hebben

De eigenaar van onder meer kantoorverhuurder Regus, IWG, wil sommige locaties van concurrent WeWork overnemen, meldt topman Mark Dixon van het Zwitserse IWG. Hij zegt hierover in gesprek te zijn met WeWork, dat in Amsterdam vier kantoren heeft. Het Amerikaanse WeWork kampt met financiële problemen en heeft eerder dinsdag uitstel van betaling aangevraagd.

WeWork lijdt al langere tijd verlies en heeft bijna 19 miljard dollar (17,8 miljard euro) aan schulden. Mogelijk kan de verhuurder met de zogeheten Chapter 11-procedure die de kantoorverhuurder dinsdag heeft aangevraagd nog wel een doorstart maken. Met zo’n procedure kan een bedrijf dat niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, nog wel actief blijven. Vorige week schreef The Wall Street Journal dat WeWork op 2 oktober een rentebetaling aan obligatiehouders moest doen, maar dat de kantoorverhuurder daartoe niet in staat was. In augustus liet WeWork weten te twijfelen of het bedrijf kon blijven bestaan.

Dixon wil niet vertellen om hoeveel en welke locaties het gaat. WeWork heeft 777 kantoorlocaties in bijna veertig landen. De aanbieder van gedeelde werkruimtes zag zijn locaties in het begin van de coronapandemie leeglopen en sindsdien heeft het bedrijf moeite om de ruimtes weer bezet te krijgen. Regus heeft ruim 4000 kantoren en andere werkplekken wereldwijd, waarvan 112 op verschillende plekken in Nederland.