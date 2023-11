Kantoorverhuurder WeWork vraagt uitstel van betaling aan

De Amerikaanse aanbieder van gedeelde werkplekken WeWork heeft uitstel van betaling aangevraagd in een zogenaamde Chapter 11-procedure. Het is een nieuw dieptepunt voor het bedrijf dat in 2019 door investeerders nog werd gewaardeerd op 47 miljard dollar, maar inmiddels al langere tijd met problemen kampt.

WeWork hoopt op een doorstart. Dat is mogelijk met de Chapter 11-procedure, die het bedrijven die niet meer aan hun financiƫle verplichtingen kunnen voldoen toestaat om nog actief te blijven.

In augustus twijfelde WeWork zelf al openlijk aan het eigen voortbestaan. De onderneming kampt al langer met aanhoudende verliezen. The Wall Street Journal meldde vorige week dat WeWork op 2 oktober een rentebetaling aan obligatiehouders had moeten doen, maar daar niet toe in staat was.

WeWork heeft volgens de laatste cijfers 777 kantoorlocaties in 39 landen, waaronder 229 locaties in de Verenigde Staten.