Kendrion ziet geen grote invloed ransomwareaanval op resultaten

De ransomwareaanval op Kendrion in augustus heeft geen belangrijke invloed gehad op de resultaten van het afgelopen kwartaal, zegt de toeleverancier voor de industrie en autofabrikanten. Bij de aanval van hackersgroep LockBit zijn wel data van het bedrijf op het darkweb verschenen, maar daar zaten volgens topman Joep van Beurden geen persoonsgegevens of klantgegevens tussen. “Ik denk dat we goed uit de ransomwareaanval zijn gekomen”, zegt hij in een gesprek met het ANP.

Data van Kendrion die anderhalve maand na de aanval op het darkweb verschenen, waren onder meer facturen, een e-mail en tekeningen van een oud product. De hackersgroep eiste miljoenen van het bedrijf in ruil voor het niet publiceren van de gegevens. Van Beurden benadrukt dat Kendrion geen losgeld heeft betaald. “Het was heel vervelend en we zijn er niet blij mee. Maar het zijn geen gegevens waarvan wij denken dat ze problemen gaan opleveren.” Hij zegt daarbij dat klanten door de publicaties geen slachtoffer zijn geworden van fraude met valse facturen.

De ransomwareaanval heeft Kendrion afgelopen kwartaal 250.000 euro gekost, meldt Van Beurden. Dat waren kosten voor bedrijven die Kendrion hielp met het herstellen van de aanval en kosten voor het bedrijf door de werkachterstanden die de aanval met zich meebracht. Kendrion kon door de aanval namelijk ongeveer een week lang minder produceren. Kendrion maakt onder meer magnetische componenten en veel onderdelen die nodig zijn voor de energietransitie, bijvoorbeeld industriĆ«le remmen voor windmolens. Bij het bedrijf werken zo’n 2700 mensen.

Verder meldt de topman dat Kendrion is hersteld van de aanval en dat klanten er weinig last van hadden. Een aantal klanten kreeg hun levering een paar dagen later.

In juli, augustus en september maakte Kendrion 124,5 miljoen euro omzet, 6 procent minder dan in die maanden vorig jaar. De nettowinst was flink lager. Afgelopen kwartaal bedroeg de nettowinst 2,4 miljoen euro, 40 procent minder dan een jaar eerder. Dat komt volgens het bedrijf niet door de ransomwareaanval, maar puur door de verminderde vraag vanuit China en Duitsland. Dit zijn twee belangrijke markten voor het bedrijf die volgens Van Beurden samen goed zijn voor 60 procent van de omzet. Door de situatie in de twee landen verwacht Kendrion dat dit kwartaal en de eerst helft van volgend jaar “uitdagend” blijven. Over de lange termijn verwacht het bedrijf te groeien door de energietransitie.