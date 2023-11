KPN daalt in vlakke AEX na investeringsplannen

KPN behoorde dinsdag tot de dalers in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Het telecomconcern liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten tot en met 2027 nog eens ruim 4,5 miljard euro extra te investeren in het verbeteren van zijn digitale infrastructuur. Een groot deel daarvan gaat naar de uitrol van glasvezel. KPN handhaafde ook zijn winstverwachtingen voor heel 2023 en volgend jaar. Het aandeel werd 0,6 procent lager gezet.

Daarnaast verwerkten beleggers gemengde handelscijfers uit China. Zo daalde de Chinese export in oktober sterker dan verwacht door de aanhoudende zwakke vraag naar Chinese goederen. De import liet na maanden van dalingen wel een verrassende groei zien, wat wijst op een voorzichtig herstel van de binnenlandse vraag.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel onveranderd op 735,34 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 822,33 punten. De beurs in Londen bleef vlak en Parijs verloor 0,1 procent. De DAX in Frankfurt daalde ook 0,1 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse industriële productie in september.

Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1 procent. Betaalbedrijf Adyen, dat woensdag een beleggersdag houdt, verloor 0,5 procent. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger met een plus van 1 procent.

In de MidKap zakte OCI ruim 2 procent. De kunstmestproducent zag de omzet in het derde kwartaal halveren en leed een nettoverlies door prijsdalingen en lagere verkoopvolumes.

Kendrion verloor ruim 1 procent. De toeleverancier voor de industrie en autofabrikanten boekte minder omzet in het afgelopen kwartaal en zag de winst flink afnemen. Volgens topman Joep van Beurden heeft het bedrijf na de recordomzet in het eerste kwartaal, de marktomstandigheden gedurende 2023 zien verslechteren.

PostNL (min 3 procent) ging verder omlaag. De post- en pakketbezorger kelderde een dag eerder al bijna 13 procent na tegenvallende resultaten. Ook werd het voorzichtiger over het gehele jaar.

UBS steeg ruim 3 procent in Zürich. De Zwitserse bank leed in het derde kwartaal zijn eerste kwartaalverlies in bijna zes jaar. Het verlies werd veroorzaakt door de kosten voor de samenvoeging met branchegenoot Credit Suisse, die eerder dit jaar werd overgenomen.

De euro was 1,0699 dollar waard, tegen 1,0742 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 80,06 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent goedkoper, op 84,38 dollar per vat.