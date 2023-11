KPN investeert miljarden euro’s extra in uitrol glasvezel

KPN gaat tot en met 2027 nog eens ruim 4,5 miljard euro extra investeren in het verbeteren van zijn digitale infrastructuur. Een groot deel daarvan gaat naar de uitrol van glasvezel, maakte het telecomconcern bekend.

Volgens het bedrijf heeft eind 2026 ongeveer 80 procent van alle Nederlandse huishoudens glasvezel van KPN. Dat zijn ruwweg 2 miljoen meer aansluitingen dan nu. “Ook investeert KPN in nieuwe 5G-toepassingen, cloud en AI”, meldt KPN die dinsdag zijn beleggersdag houdt.

“We hebben de belangrijkste ambities van onze strategie over de afgelopen drie jaar behaald. KPN groeit weer in alle segmenten en de uitrol van glasvezel ligt op koers”, zegt topman Joost Farwerck in een toelichting.

Hij stelt verder dat KPN-klanten in 2027 internetten “via een duurzaam en efficiĆ«nt netwerk” dat wordt gevoed door groene stroom, grotendeels opgewekt vanuit een nieuw windpark voor de Nederlandse kust. “In 2030 moet het daadwerkelijke energieverbruik van KPN met 55 procent gedaald zijn ten opzichte van 2010, ondanks het explosief groeiende dataverkeer.”

KPN handhaaft zijn verwachting van een operationele winst van 2,41 miljard euro in heel 2023. Voor 2024 komt de winst naar verwachting uit op 2,48 miljard euro.