Onderzoek: deeltijdwerker heeft te weinig aandacht voor pensioen

Bijna 7 op de 10 mensen die recent minder zijn gaan werken hebben niet onderzocht welke gevolgen dit heeft voor hun pensioenopbouw. Deze werknemers vinden het belangrijker om te weten dat ze nu blijven rondkomen in plaats van na pensionering. Dat meldt Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, na onderzoek.

“Veel mensen realiseren zich onvoldoende dat keuzes die nu gemaakt worden, financiële gevolgen hebben voor later. Gepensioneerden die moeilijk kunnen rondkomen, kunnen daar op dat moment weinig meer aan veranderen”, staat in het onderzoeksrapport.

De mensen die wel de gevolgen voor hun pensioen checken als zij minder willen gaan werken, lijken volgens de onderzoekers vaak terughoudend om actie te ondernemen. “60 procent van de mensen die hun pensioen hebben gecheckt en geen actie ondernamen, verwacht dat financiële stappen niet nodig zullen zijn”, aldus Wijzer in geldzaken.

Bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in deeltijd. Bijna twee derde van de werkende vrouwen doet dat in deeltijd, bij mannen is dit 28 procent. Hierdoor bouwen vrouwen minder pensioen op dan mannen.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat meer dan een kwart van de gepensioneerden moeite heeft om rond te komen.